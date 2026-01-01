A virada de ano em Palmas ocorreu sem programação pública organizada pela prefeitura e ficou concentrada em eventos privados. A gestão municipal decidiu não promover atividades oficiais no Réveillon deste ano e informou que a medida permitiu a priorização de recursos em áreas como os restaurantes comunitários.\nEsta não é a primeira vez que a cidade fica sem festa oficial. Desde 2020, a cidade já ficou quatro anos sem programação feita pelo município. O último evento ocorreu em 2023, na Praia da Graciosa, com show da cantora Manu Bathidão.\nMoradores registram forte chuva e queda de granizo em Palmas na véspera do Natal; veja a previsão\nChegada de frente fria deve trazer tempestades para quase 200 cidades em Goiás; veja regiões mais afetadas\nVeja abaixo os anos em que Palmas não teve Réveillon oficial e os motivos: