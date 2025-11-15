A Prefeitura de Palmas publicou decreto determinando ponto facultativo no dia 21 de novembro, próxima sexta-feira. A data é seguida do feriado nacional da Consciência Negra, celebrado na próxima quinta-feira (20).\nCom o decreto, os servidores municipais terão quatro dias de folga, contando com o fim de semana. O Governo do Estado também decretou ponto facultativo na data.\nO ponto facultativo será válido para repartições que não são consideradas serviços essenciais. Os setores essenciais, como saúde, limpeza urbana, infraestrutura, iluminação pública e os conselhos tutelares vão funcionar normalmente, em regime de plantão, para atender situações de urgência.\nNova regra dos faróis passa a valer; veja como fica para motoristas tocantinenses\nEntre os serviços que vão atender a população estão as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD III).