Família morre após acidente na BR-153, em Campinorte (Reprodução/Instagram da Prefeitura de Jaú do Tocantins)\nA Prefeitura de Jaú do Tocantins, no sul do estado, decretou luto oficial de três dias após a morte de um casal e quatro filhos, moradores do município. A família estava na caminhonete que bateu em um caminhão e uma moto, após ser atingida na traseira por outro carro, na BR-153, em Campinorte (GO). Ao todo, oito pessoas morreram.\nO acidente aconteceu na noite de sábado (20). Os membros da família foram identificados como:\nJosé Mário da Silva Souto, de 38 anos;\nDayane Pereira dos Santos, de 32 anos;\nJosé Victor, de 17 anos;\nEmanuela, de 14 anos;\nJosé Arthur, de 10 anos;\nThéo, de 3 anos.\nSegundo a prefeitura, o luto oficial tem início neste domingo (21). Não haverá funcionamento nos órgãos públicos municipais na segunda-feira (22). Durante o período de luto, todas as festividades públicas e eventos oficiais previstos para o município estão suspensos, exceto os considerados indispensáveis.