Prefeitura de Goiatins, região nordeste do estado, decretou luto oficial de três dias após a morte da estudante de medicina Anna Clara Soares, filha do prefeito da cidade, Manoel Natalino (Republicanos). O carro em que a jovem estava saiu da pista e capotou na TO-425.\nVeja no Bom dia Tocantins: Filha de prefeito, estudante de medicina morre em acidente\nO acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (8), próximo a Barra do Ouro, no norte do estado. Anna Clara estava cursando medicina em uma faculdade de Redenção (PA).\nSegundo a prefeitura, o luto oficial tem início nesta quarta-feira. O município também decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais de Goiatins nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10).\nDurante o período de luto, todas as festividades públicas e eventos oficiais previstos para o município estão suspensos, exceto os considerados indispensáveis.