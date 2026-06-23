As repartições públicas municipais de Colinas do Tocantins, no norte do estado, terão ponto facultativo em todas as sextas-feiras do mês de julho deste ano. O decreto, assinado pelo prefeito José Batista Ferreira (Republicanos), conhecido como Zé Nagru, foi motivado pelo período de recesso escolar e pela redução na demanda por atendimentos na administração municipal.\nConforme o documento de nº 035, publicado em 18 de junho, não haverá expediente nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de julho. A decisão coincide com a temporada de praias no Tocantins, período de alta circulação turística no estado.\nEm nota, a Prefeitura de Colinas do Tocantins informou que o decreto faz parte de um planejamento administrativo anual que visa potencializar o turismo regional, aproveitando a localização estratégica da cidade próxima às praias dos rios Araguaia e Tocantins. A gestão destacou que a medida ocorre em um período de menor demanda por serviços públicos e recesso escolar, contribuindo para a economia local. (Veja a nota na íntegra mais abaixo).