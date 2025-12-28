A Justiça do Tocantins concedeu liminar que obriga a liberação imediata dos veículos locados pelo município de Palmas, incluindo nove viaturas da Guarda Metropolitana (GMP). A decisão foi tomada após a prefeitura denunciar que os automóveis foram bloqueados remotamente, sob alegação de inadimplência contratual.\nSegundo a ação, os contratos administrativos preveem fornecimento de veículos com manutenção e seguro total. A prefeitura afirma que eventuais atrasos nos pagamentos ocorreram por falhas da contratada, como notas fiscais inconsistentes e ausência de apólices de seguro.\nO JTO questionou a empresa Kaele Ltda sobre a decisão liminar, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nOs primeiros bloqueios aconteceram em seis de novembro de 2025. A liminar determina o desbloqueio imediato de todos os veículos e proíbe novos bloqueios até 12 de janeiro de 2026.