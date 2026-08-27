Famílias atingidas por desastres climáticos em Palmas receberão 16 novas casas. A licitação para construção das unidades foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (25), e prevê a contratação da empresa responsável pelas obras. O evento climático ocorreu no dia 8 de janeiro e levou o município a decretar situação de emergência.\nAs 16 casas serão destinadas a famílias atingidas pelo vendaval que atingiu o Jardim Taquari, na região sul da capital. O temporal provocou destelhamentos e danos estruturais em centenas de imóveis. Segundo levantamento da Defesa Civil Municipal, 533 famílias foram impactadas pelo vendaval.\nSegundo divulgado pela prefeitura,desde os primeiros dias após o desastre, equipes municipais atuaram no atendimento aos moradores. Entre as medidas adotadas estão a distribuição de materiais para reparos e a recuperação de residências danificadas. Mais de 160 casas tiveram os telhados restaurados.