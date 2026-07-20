O prefeito de Couto Magalhães, Júlio César Brasil (Republicanos), relatou que o policial civil Ronaldo Pereira Rocha ameaçou frequentadores da praia no distrito de Porto Franco do Araguaia antes de matar Luciano Ferreira da Silva, de 28 anos, que é filho de um vereador da cidade. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o agente responde ao caso em liberdade.\nLuciano era filho do vereador Lindomar Gomes da Silva (PT), conhecido como 'Preto das Máquinas'. Ele trabalhava como garçom na praia onde o crime aconteceu.\nO crime aconteceu na tarde de domingo (19), por volta das 17h, no distrito que fica a cerca de 20km de Couto Magalhães, no noroeste do estado. Luciano foi baleado durante uma confusão em um comércio na praia. O prefeito informou que estava no local no momento.\nO JTo tenta contato com a defesa de Ronal Pereira Rocha. O policial se apresentou espontaneamente, foi ouvido e liberado. Segundo a SSP, ele responde ao inquérito em liberdade pois não houve prisão em flagrante.