O prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Antônio Rozani (Podemos), e sua mulher, a primeira-dama Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, morreram em um acidente na rodovia SP-319 na noite desta segunda-feira (23). O carro em que o casal estava bateu em um caminhão na região de de Taquaritinga, cidade que fica há 35 km de distância da cidade em que moravam.\nA Prefeitura de Vista Alegre do Alto decretou luto oficial e disse, por meio de nota, que a população "perde não apenas um líder público comprometido com o desenvolvimento do município, mas também um cidadão reconhecido por sua dedicação, simplicidade e trabalho incansável em prol da comunidade". "Ao seu lado, Fátima Rozane também deixa um legado de respeito, carinho e participação ativa na vida social do município", acrescentou.\nMorre Gerson Brenner, ator e galã de novelas como 'Corpo Dourado', aos 66 anos