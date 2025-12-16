A Prefeitura de Palmas decretou ponto facultativo nas repartições públicas de municipais nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e em 2 de janeiro de 2026. Contando com os feriados de Natal e Ano Novo, além dos fins de semanas, os servidores terão dez dias de folga.\nA medida foi publicada em um decreto assinado pelo prefeito Eduardo de Siqueira (Podemos), considerado as festividades de Natal e Ano Novo. De acordo com o texto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais, que deverão funcionar normalmente em regime de plantão ou escala.\nNa área da saúde, seguem em funcionamento as Unidades de Pronto Atendimento (Upas), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD III).\nÔnibus cai em rio durante travessia por balsa entre Tocantins e o Maranhão