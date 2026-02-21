O prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, se pronunciou pela primeira vez após a morte dos netos Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, que foram baleados pelo pai, Thales Machado. Na legenda, o prefeito agradeceu as mensagens de apoio e carinho que a família recebeu e afirmou que "nada é capaz de diminuir a saudade dos nossos pequenos".\nA ausência é irreparável e a saudade inesquecível. Mas todo o amor que tem chegado até nós tem sido um abraço na alma, uma força a mais para continuar seguindo… um dia de cada vez", escreveu Dione.\nO prefeito ainda escreveu agradecendo a cada pessoa que dedicou um gesto de conforto neste momento de dor tão imensa, de recolhimento e reflexão (veja a publicação completa abaixo).\nOs irmãos foram sepultados no Cemitério Avenida da Saudade, em Itumbiara, na região sul de Goiás. O crime gerou forte comoção na cidade.