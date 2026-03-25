Prefeito de Itumbiara, goiás, faz homenagem ao neto morto pelo pai que hoje completaria 13 anos (Reprodução / Instagram de Dione Araújo)\nO prefeito de Itumbiara Dione Araújo postou um vídeo homenageando o neto morto pelo pai que completaria 13 anos nesta quarta-feira (25). “Fica aqui essa eterna saudade do vovô e que com muito, muito carinho mesmo, mando esse abraço no dia de hoje”, declarou (veja acima). Miguel Araújo Machado foi morto pelo pai, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, que atirou também contra o irmão de Miguel e, depois tirou a própria vida.\nEu não tinha como começar um dia de trabalho sem antes pensar no netinho Miguel, que hoje faria 13 anos de idade. Dia do seu aniversário. É um dia que fica marcado para sempre. São muitas histórias durante todo esse período, muita saudade, muita diversão, muitas felicidades, muita convivência", falou o prefeito.