O prefeito de Augustinópolis, Antônio Caires de Almeida (Republicanos), morreu na madrugada desta quinta-feira (23) aos 75 anos de idade.
Conforme a assessoria de imprensa, o prefeito estava passando por tratamento em Brasília (DF) e faleceu em decorrência de uma saúde debilitada.
Conhecido como Antonio do Bar, o político foi eleito prefeito de Augustinópolis por seis mandatos. No último pleito, em 2024, se elegeu com 56,34% dos votos válidos.
Antônio era irmão do deputado estadual Amélio Cayres (Republicanos). Em nota, o deputado lamentou a morte e declarou que o considerava "uma das minhas maiores referências de vida".
Antônio do Bar não só me ensinou sobre a vida, mas também foi meu grande líder político. Sempre tratou cada pessoa com estima, me ensinando que representar o povo significa trocar de lugar com cada pessoa para entender a necessidade da população. Ele me ensinou a fazer o certo, independente do lugar e da ocasião", afirmou Amélio Cayres.