Os preços de caixas de bombons e ovos de Páscoa podem variar em até 70%, conforme o estabelecimento. A pesquisa, divulgada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) nesta segunda-feira (30), foi realizada em diversos pontos de venda em Palmas.\nEntre os pontos relevantes, a Caixa de Bombom Nestlé 220g apresentou diferença de 53,89% entre o menor e o maior preço encontrado (de R$ 12,99 a R$ 19,99). Na linha Lacta, o Ovo Sonho de Valsa 277g registrou variação de 40,78%, indo de R$ 45,81 a R$ 64,49. O Ovo Tortuguita Baunilha 120g, da Arcor, apresentou uma das maiores diferenças, chegando a 70,02% (de R$ 39,99 a R$ 67,99).\n15 de Março: O dia que nos lembra que somos todos consumidores\nOperação Vem Diesel: força-tarefa fiscaliza postos de combustíveis em Palmas\nCinco postos são autuados por suspeita de aumento irregular no preço dos combustíveis em Palmas