O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 termina na sexta-feira (24). Os interessados devem fazer a solicitação na página do participante, no site do Inep, órgão responsável pelo exame nacional.\nJá os participantes que obtiveram isenção na edição anterior, mas não compareceram às provas de 2025, precisarão justificar a ausência também até nesta sexta.\nA seguir, confira como solicitar a isenção, quem tem direito ao benefício e outros tópicos relacionados ao tema:\nQUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 2026?\nDe acordo com o Inep, têm direito à isenção os estudantes que se encaixam nos seguintes perfis:\n- Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026\n- Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas com bolsa integral e que comprovem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50)