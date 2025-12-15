Os proprietários de veículos registrados no Tocantins têm até esta segunda-feira (15) para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e evitar multas e juros.\nA Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) alerta que a quitação é obrigatória e necessária para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e). Quem não quitar o IPVA até o prazo final cometerá uma infração gravíssima de trânsito.\nAs consequências do não pagamento incluem a aplicação de sete pontos na CNH, multa de R$ 293,47 e retenção do veículo até a regularização.\nHá ainda a previsão de uma multa administrativa de R$ 36,86, aplicada sobre o imposto a partir do dia seguinte ao vencimento.\nMais de 370 mil tocantinenses viviam na pobreza em 2024, diz IBGE\nTocantins é contemplado com quase 700 casas populares; veja as cidades