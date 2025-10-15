Trânsito de veículos em avenida de Palmas (João Di Pietro/Governo do Tocantins)\nOs motoristas do Tocantins devem ficar atentos ao prazo para pagamento do licenciamento de veículos e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que termina nesta quarta-feira, 15 de outubro.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Prazo para o pagamento do IPVA vence nesta quarta-feira (15)\nAo longo do ano, os contribuintes puderam quitar o imposto com desconto à vista ou de forma parcelada, mas nesta reta final, o pagamento só pode ser feito em cota única e sem abatimentos. A quitação é obrigatória e necessária para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e).\nQuem não quitar o licenciamento ou o IPVA até o prazo final comete uma infração gravíssima de trânsito. As consequências incluem a aplicação de sete pontos na CNH, multa de R$ 293,47 e retenção do veículo até a regularização.