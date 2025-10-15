O Governo do Tocantins anunciou, nesta quarta-feira (15), a prorrogação do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Agora, os contribuintes terão até o dia 15 de dezembro para pagar o imposto. A informação ainda será publicada no Diário Oficial do Estado.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Prazo para pagamento do IPVA é prorrogado no Tocantins\nO prazo para pagamento do IPVA encerraria nesta quarta-feira (15). Segundo o governador em exercício Laurez Moreira (PSD), a prorrogação levou em consideração a dificuldade dos tocantinenses para pagar o imposto.\nEntendemos as dificuldades dos tocantinenses e autorizamos a prorrogação do prazo até o dia 15 de dezembro para o pagamento do tributo. Agora, são mais dois meses para quitar o imposto sem juros e correções”, disse.