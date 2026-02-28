O Processo Seletivo Simplificado do Programa Cartão do Estudante 2026 teve o prazo de inscrições prorrogado. Inicialmente previsto para encerrar neste sábado (28), o período de inscrição segue agora até o dia 22 de março. O edital, publicado pela Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Esporte (Seturje), foi divulgado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (27).\nO programa visa atender estudantes matriculados no ensino superior, em instituições públicas ou privadas, além de alunos de cursos técnicos integrados da rede federal de educação tecnológica, com aulas em Palmas. Ao todo, são ofertadas 600 vagas.\nOs estudantes contemplados com o benefício receberão subsídio de 75% do valor mensal gasto com o transporte coletivo durante o ano de 2026, calculado conforme a carga horária semanal. O valor será creditado diretamente na carteirinha de transporte cadastrada no ato da inscrição. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 3 de abril (veja detalhes abaixo).