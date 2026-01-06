O prazo para a solicitação de pré-matrícula na rede estadual de ensino do Tocantins termina nesta sexta-feira (9). A pré-matrícula ocorre pela internet no site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou pelo telefone 0800 000 4868 de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.\nA pré-matrícula ocorre pela internet no site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou pelo telefone 0800 000 4868 de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. O encerramento do período impede a realização de novas solicitações.\nRede municipal de Palmas abre período de transferências de estudantes\nEstado paga R$ 12,4 milhões em valores atrasados do PCCR da Educação\nA fome se mata com comida, a falta de educação não\nA confirmação presencial da matrícula de alunos transferidos da rede municipal deve ocorrer diretamente na escola até o fim desta semana. A etapa final ocorre nos dias 15 e 16 de janeiro com a confirmação da pré-matrícula e a efetivação da vaga na unidade escolar.