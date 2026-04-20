O Governo do Tocantins ganhou novo prazo para assegurar o recebimento de R$ 56 milhões em recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia. O prazo para a formalização do contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi prorrogado.\nA data limite para a formalização do contrato estava prevista para o último sábado (18) e foi prorrogada para o dia 18 de maio de 2026.\nSegundo o estado, a mudança é considerada essencial para evitar a perda do recurso, que ainda depende do cumprimento de exigências técnicas e administrativas. Entre elas está a aprovação de um projeto de lei pela Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto).\nPara que o dinheiro seja liberado, o governo estadual aguarda a aprovação do Projeto de Lei nº 1/2026, enviado à Aleto em fevereiro. A proposta representa a última etapa burocrática exigida pelo BNDES antes da assinatura do contrato.