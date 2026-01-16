O prazo para matrícula de alunos novatos na rede municipal de ensino de Palmas encerra nesta sexta-feira (16). O período atende estudantes que ainda não possuem vínculo com as escolas municipais e buscam vagas para o ano letivo de 2026.\nAs transferências internas entre unidades da rede municipal já tiveram o prazo encerrado. Com isso, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) concentra o atendimento nas famílias de novos alunos que ainda não realizaram a matrícula.\nCurso gratuito do Sesc oferece mais de mil vagas para Ensino Médio a distância\nMateriais escolares têm variação de até 348% nos preços em Palmas, revela Procon\nConcurseiros: Tocantins tem concursos autorizados e em planejamento para 2026\nPais ou responsáveis devem comparecer às unidades escolares mais próximas até o final do expediente desta sexta-feira para garantir a inscrição. É necessário apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade do estudante, comprovante de endereço atualizado e histórico escolar, quando houver.