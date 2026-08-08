-VÍDEO JTO: Praia do Rio Araguaia fica coberta de lixo após temporada de férias (1.3442736)\nA praia principal do distrito de São José dos Bandeirantes, em Nova Crixás, na região noroeste de Goiás, ficou tomada por uma grande quantidade de lixo após o encerramento da temporada de férias de julho. Em entrevista ao JORNAL, o assessor da Secretaria de Obras de Nova Crixás, Gleiciton Carvalho dos Santos, contou que o município recolheu cerca de 3 toneladas de lixo, o equivalente a um caminhão lotado, acumulados em uma extensão de 400 a 500 metros de areia às margens do Rio Araguaia.\nA gente foi lá para a praia principal fazer essa limpeza. Tinha muito lixo. A gente tirou mais ou menos um caminhão de lixo da praia. Tinha privadas de louça, várias e várias garrafas de cerveja de vidro, garrafas PET, barracas de metal quebradas e vários outros resíduos plásticos e de alumínio", detalhou Gleiciton Carvalho.