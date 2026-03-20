Viatura da Guarda Metropolitana em patrulhamento na região da Praia da Graciosa, em Palmas (Lia Mara/Prefeitura de Palmas)\nA sindicância instaurada pela Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) para apurar o caso de estupro em frente à base da corporação, na Praia da Graciosa, em um dos principais pontos turísticos da capital, entra na fase final em meio a cobranças por respostas. O prazo de 30 dias da sindicância termina neste sábado (21).\nEm nota, a GMP informou que o procedimento segue em andamento dentro do prazo previsto na legislação interna, que estabelece 30 dias para conclusão, com possibilidade de prorrogação por igual período. Segundo a corporação, a apuração já reúne depoimentos das partes envolvidas e de testemunhas.\nA instituição afirmou que o processo respeita o contraditório e a ampla defesa. A GMP também mantém três agentes afastados das atividades operacionais até a conclusão da sindicância. O Jornal do Tocantins apurou, com fontes extraoficiais, que o prazo será prorrogado e que a decisão deve ser publicada no Diário Oficial do Município na próxima segunda-feira (23).