Em compra de eletrodomésticos e eletroportáteis, recomenda-se observar se possui Selo de Identificação da Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) (Brenda Ramos/Governo do Tocantins)\nO Dia das Mães já passou, mas ainda é possível presentear sua mãe, sendo necessário, porém, atenção na escolha do presente. A Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM) intensifica a fiscalização e reforça a importância de adquirir produtos regularizados e certificados.\nNeste período, o comércio registra aumento na procura por presentes, impactando diversos setores da economia, com destaque para a comercialização de eletrodomésticos, eletroportáteis, roupas, cosméticos, perfumes e outros produtos.\nA AEM reforça suas fiscalizações no comércio varejista e atacadista, verificando se os produtos comercializados atendem às normas de segurança e certificação previstas na legislação metrológica brasileira. Além disso, a equipe promove campanhas de conscientização da população sobre a relevância da compra de produtos regularizados e certificados.