Vista aérea de Porto Nacional (Divulgação/Prefeitura de Porto Nacional)\nAs prefeituras de Porto Nacional e Gurupi também alteraram a data do feriado estadual da Criação do Tocantins, que originalmente seria celebrado na segunda-feira (5) de outubro. A mudança foi publicada nos Diários Oficiais dos municípios e acompanha a transferência definida pelo Governo do Tocantins.\nCom a alteração, o expediente será normal nas repartições públicas municipais no dia 5 de outubro. A folga referente ao feriado será transferida para sexta-feira (9). Palmas e Araguaína também mudaram o feriado.\nFeriado muda no Tocantins e cria folga de 4 dias; veja quem tem direito\nPalmas e Araguaína mudam feriado e terão folga de 4 dias\nVeja os próximos feriados em 2026 no Tocantins\nA mudança, aliada ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), garante um período de quatro dias consecutivos de folga para o funcionalismo público, de 9 a 12 de outubro.