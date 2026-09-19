A Polícia Federal (PF) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão para localizar um veículo de luxo avaliado em R$ 372 mil, que desapareceu após ter sido apreendida pela Justiça Federal do Tocantins. A operação foi cumprida nesta quinta-feira (17), em Goiás e São Paulo.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: PF faz operação para localizar carro apreendido pela Justiça que desapareceu\nA ação faz parte do desdobramento de uma investigação de esquema criminoso, e foi expedida pela 4ª Vara da Justiça Federal de Palmas. Foi determinado ainda o bloqueio de até R$ 372 mil nas contas de três pessoas investigadas.\nO JTo não conseguiu localizar as defesas dos investigados.\nCorregedoria apura mortes de presos sob custódia do Estado no HGP\nSite da banca do concurso da Saúde do TO apresenta erro no último dia para pagamento da inscrição