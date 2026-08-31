A Central de Atendimento às Mulheres (Ligue 180), em Brasília, recebe diariamente ligações de mulheres em situação de violência. Elas buscam acolhimento, apoio para denunciar agressões.\nDo outro lado da linha, as atendentes contrariam o ditado popular "em briga de marido e mulher não se mete a colher". O trabalho é de escuta, de orientação. (Veja abaixo como pedir ajuda).\nO g1 foi até a central para mostrar a rotina de quem está do outro lado da linha.\n“Alguns relatos tocam a gente. Não tem como não tocar. Aqui a gente lida com todo tipo de denúncia. Às vezes ela [a vítima] busca uma informação, ou só quer desabafar, ou quer contar o que está acontecendo”, contou uma atendente que não quis ter a identidade revelada.\n🔎 O Ligue 180, gerenciado pelo Ministério das Mulheres, é um serviço de utilidade pública que acolhe mulheres e orienta sobre direitos, serviços e políticas públicas. Nos sete primeiros meses deste ano, a central registrou mais de um milhão de atendimentos nos primeiros sete meses deste ano.