Odesson Ferreira critica abordagem da série: “Não é uma história minha, mas de Goiânia, de Goiás e do Brasil” (Divulgação/Claudio Reis)\nQuase quatro décadas após o acidente com Césio-137 em Goiânia, o número de vítimas ainda gera divergências entre dados oficiais e relatos de pessoas atingidas pela radiação. Enquanto órgãos públicos reconhecem quatro mortes diretas, sobreviventes e associações apontam que os impactos podem ter alcançado um número maior de pessoas ao longo dos anos.\nO tema voltou ao debate após a repercussão de uma produção da Netflix e críticas de vítimas sobre a forma como a história aparece na tela.\nO que dizem os números oficiais\nDe acordo com o Ministério da Saúde, quatro pessoas morreram em decorrência direta da exposição ao material radioativo em 1987. Esses casos apresentaram diagnóstico de síndrome aguda da radiação, com sintomas graves nos meses seguintes ao acidente.