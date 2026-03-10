Filha de pai preso e mãe morta. Foi assim que a artista e psicóloga Lili de Grammont se viu, aos 6 anos, ao descobrir que havia sido seu pai, o cantor goiano Lindomar Castilho, quem matou sua mãe, a também cantora Eliane de Grammont, quatro anos antes. Hoje, quase 45 anos depois do crime, Lili conta sua história em palestras e números artísticos, como uma órfã do feminicídio. Nesta segunda-feira (9), ela falou com O JORNAL depois de abrir a 32ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).\nEliane cantava João e Maria, de Chico Buarque, no palco do bar Belle Époque, de São Paulo, quando foi surpreendida por cinco tiros disparados por Lindomar. “Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim”, diz um trecho da canção interpretada pela vítima, interrompida pela misoginia. Lili tinha então 2 anos. A mãe já havia pedido o desquite. Mas seu pai planejou matar a mulher e fugir com a filha. A menina ficou com a avó materna, que a criou.