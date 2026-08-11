Aumentar a ingestão de líquidos e reduzir atividades ao ar livre estão entre os cuidados recomendados (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nApesar de pancadas rápidas de chuva terem sido registradas em algumas regiões de Palmas na segunda-feira (10), o calor e a baixa umidade continuam predominando na capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode chegar a 38°C e a umidade relativa do ar pode cair para 15% nesta terça-feira (11).\nCom muita energia, com muito calor, qualquer entrada de umidade produz chuva", afirmou o meteorologista José Luiz Cabral.\nSegundo Cabral, um grande cinturão de alta pressão sobre o Brasil Central dificulta a entrada de umidade. No entanto, a combinação entre calor intenso e alguma entrada de umidade pode provocar chuva.\nBaixa umidade exige cuidados