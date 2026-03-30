O brilho azul do césio-137 foi uma das principais características que chamaram atenção durante o maior desastre radiológico da história do país, ocorrido em Goiânia em 1987. Para entender o porquê do intenso brilho azul no escuro, o g1 entrevistou o professor de química Elias Yuki Ionashiro, da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nO professor explicou que o elemento, por si só, não emite luz visível. “O césio não era para emitir essa radiação azul”, afirmou. De acordo com ele, o fenômeno ocorre pela interação da radiação com a água, na forma de umidade do ar, gerando o chamado efeito Cherenkov, responsável pelo brilho azulado.\nÉ um caso curioso que o brilho azul do césio não é pelo elemento. Os estudos indicam que a interação da radiação emitida pelo césio com o ar gera esse brilho luminoso”, destacou Elias.