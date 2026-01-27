Pessoas que receberam a dose fracionada da vacina contra a febre amarela em 2018 devem procurar uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para completar o esquema vacinal, orienta a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, conforme recomendação do Ministério da Saúde.\nNa época, diante do avanço de casos de febre amarela, as autoridades de saúde do país decidiram fracionar a vacina a fim de garantir maior cobertura à população. "Em 2018 fizemos a estratégia fracionada porque não havia vacina suficiente para todos", explica Regiane de Paula, coordenadora em saúde da CCD (Coordenadoria de Controle de Doenças) da Secretaria de Saúde paulista .\nEstudo da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) mostrou que o fracionamento da vacina foi equivalente à proteção da dose convencional por pelo menos oito anos, ou seja, até este ano. Regiane reforça que quem tiver dúvidas sobre se deve ou não receber uma nova dose deve procurar uma UBS.