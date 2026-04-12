Com o aumento dos casos de doenças respiratórias, a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) emitiu um alerta para que a população reforce as medidas de prevenção contra síndromes gripais. A recomendação foca na etiqueta respiratória e na atualização do cartão de vacinação, especialmente para grupos de risco, visando frear a transmissão de vírus como influenza e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).\nAs vacinas, disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), já estão à disposição da população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios. De acordo com a secretaria, elas continuam sendo a principal forma de prevenção, pois evitam formas mais graves das doenças respiratórias, além de reduzirem o risco de internação, agravamento e morte.\nO atendimento nas unidades é aberto à população e não exige cadastro. Para se vacinar, é importante a apresentação de documento pessoal com foto e, se possível, do cartão do SUS e o de vacinação, para a atualização das doses.