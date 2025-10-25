Um ponto e ônibus localizado no setor Bertaville, na região sul de Palmas, foi incendiado neste sábado (25). O ponto fica próximo a uma escola do setor e as chamas foram registradas por moradores durante a madrugada.\nConforme imagens, o ponto fica em frente à Escola de Tempo Integral Anísio Spínola Teixeira e o fogo destruiu toda a estrutura.\nA prefeitura, por meio da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), explicou que foi informada e que enviou uma equipe até o local. Também já está trabalhando para identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo.\nA estrutura também será revitalizada e caso a população tenha informações sobre quem incendiou o ponto de ônibus, pode informar a Guarda.\nA orientação também se estende para quem flagrar situações parecidas no transporte público, que segundo a prefeitura é de grande utilidade para os usuários. Para denunciar, os cidadãos podem ligar no 153.