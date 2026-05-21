Ponte sobre o Rio Tocantins, entre Pedro Afonso e Tupirama (Divulgação/Governo do Tocantins)\nA Ponte Prefeito Leôncio Miranda, sobre o Rio Tocantins, na BR-235, entre os municípios de Pedro Afonso e Tupirama, na região nordeste do estado, entrou em interdição total por determinação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A medida preventiva ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (20), após equipes técnicas identificarem problemas estruturais que exigem avaliação aprofundada.\nO bloqueio atinge uma das principais ligações rodoviárias da região centro-leste do Tocantins e mobilizou autoridades estaduais e federais diante do impacto no transporte de moradores, cargas e produção agrícola. A decisão também amplia o alerta em torno das condições de grandes estruturas viárias do país após a queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, em dezembro de 2024.