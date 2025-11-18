A espera de mais de quatro décadas chega ao fim nesta terça-feira (18) com a inauguração da ponte sobre o Rio Araguaia na BR-153, que liga as cidades de Xambioá, no norte do Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no sul do Pará. A nova estrutura aposenta o tradicional sistema de travessia por balsas e promete transformar a logística da principal via de ligação entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Ponte entre Xambioá e São Geraldo (PA) será inaugurada após 8 anos de obras; confira\nA cerimônia de inauguração está prevista para o final da manhã, com a solenidade oficial que ocorre na margem tocantinense, em Xambioá, uma vez que a obra teve gerenciamento regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do Tocantins. O Ministério dos Transportes confirmou o evento.