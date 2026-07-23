Local é um dos cartões postais da capital e conecta Palmas a Luzimangues, distrito de Porto Nacional (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou um inquérito para apurar se alterações realizadas durante as obras de duplicação da Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, entre Palmas e o distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, podem ter comprometido a segurança estrutural da construção.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: MP investiga duplicação da ponte que liga Palmas e Luzimangues\nA investigação busca esclarecer se a substituição da mureta de concreto por uma estrutura metálica e outras intervenções executadas durante a obra aumentaram a carga sobre a ponte ou provocaram impactos não previstos no projeto original.\nQueda de avião em Palmas: investigação começa a apurar causas do acidente