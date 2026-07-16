O tráfego na Ponte Quinca Mariano, ligação entre o Sudeste de Goiás e o Triângulo Mineiro, operará no sistema pare e siga até o dia 3 de agosto, informou a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A medida começou nesta quarta-feira (15), um dia após o início das obras na pista. O revezamento não tem horário fixo e será usado conforme a necessidade técnica de cada etapa da reforma. Já a interdição total da ponte está marcada para 3 de agosto.\nA operação é necessária para viabilizar os reparos na estrutura, que tem mais de um quilômetro de extensão. A Goinfra esclareceu que o pare e siga pode ser suspenso em dias específicos se o trabalho avançar sem obstruir a pista. No entanto, a sinalização e o apoio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) seguem no trecho para orientar os condutores.