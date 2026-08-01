Obra realizada em parceria entre Goinfra e DER-MG terá duração de 12 meses (Tiago Marques/Goinfra)\nA ponte Quinca Mariano sobre o Rio Paranaíba, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, será interditada por 12 meses a partir da próxima segunda-feira (3), segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). O tráfego de veículos será totalmente interditado e desviado por rotas alternativas.\nO POPULAR apurou que o investimento da obra é de um valor estimado em R$ 27,3 milhões e os serviços serão executados por meio da Goinfra, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), conforme estabelecido no termo de cooperação firmado em novembro de 2025 para desenvolver ações conjuntas de melhoria da infraestrutura viária entre os dois estados. À reportagem o DER-MG informou que a execução das obras será de responsabilidade da Goinfra.