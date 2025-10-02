-Parte central da ponte está afundando, segundo vereador (1.3319429)\nUma ponte que fica entre os municípios Palmeiras e Santa Terezinha do Tocantins, na TO-415, está preocupando a população local. Trata-se da ponte do Mumbuca, que apresenta problemas estruturais e deformação com afundamento da pista.\nApós denúncias de moradores, o vereador Elias Júnior (Republicanos), de Aguiarnópolis, foi até a ponte e filmou a situação. O parlamentar é o mesmo que presenciou a queda da ponte JK, na BR-226, que ligava o Tocantins ao Maranhão, em dezembro de 2024.\nA Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) informou que um processo de licitação está em andamento para execução de obras na ponte sobre o ribeirão Mumbuca. Segundo a nota, a orientação pa0ra o trecho é de que o tráfego seja somente de veículos de pequeno porte e a sinalização será reforçada (veja nota na íntegra abaixo).