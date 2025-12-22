Fila de veículos esperando para cruzar nova ponte de estreito (Ana Paula Rehbein/TV Anhanguera)\nO trânsito sobre a nova ponte entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) foi liberado no início da tarde desta segunda-feira (22). A cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e dos governadores do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), e do Maranhão, Carlos Brandão (PSB).\nO corte de uma fita foi realizado no meio da estrutura por volta de 12h. Depois, a comitiva seguiu para uma estrutura montada em Estreito, onde foi ralizada a cerimônia oficial de inauguração.\nEsta segunda-feira também marca um ano da tragédia do desabamento, que deixou 14 mortos e três desaparecidos. O acidente aconteceu exatamente no dia 22 de dezembro de 2024, pouco antes das 15h.