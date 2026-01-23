Serviços noturnos no trecho da ponte entre Palmas e Luzimangues acontecem de segunda a sexta-feira, das 20h às 5h (Ademir dos Anjos/Governo do Tocantins)\nA Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga Palmas ao distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, passa a receber serviços noturnos para duplicação da estrutura a partir desta quarta-feira (21). Durante os trabalhos, o tráfego será controlado pelo sistema de Pare e Siga, que funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 20h às 5h.\nA Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) informou que o Pare e Siga continuará sendo aplicado também durante o dia, com intervalo entre 17h e 20 h, período considerado como de maior fluxo de veículos. A agência explicou que nem todos os serviços podem ser executados no período noturno, por isso foi necessário manter parte das atividades durante o dia também.