O fluxo na ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, entre Palmas e Luzimagues, distrito de Porto Nacional, está seguindo em sistema de Pare e Siga nesta sexta-feira (22). A medida é para readequar a estrutura e possibilitar as obras de ampliação, previstas para começar ainda em 2025.\nVeja no vídeo do Jornal Anhanguera 1ª Edição: Trânsito na ponte entre Palmas e Luzimangues funcionará em sistema pare e siga\nSegundo a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), o controle do tráfico será utilizado enquanto durarem os trabalhos, mas haverá informação prévia à população quanto aos horários. Além disso, a Ageto explicou que a duração do Pare e Siga vai depender do cronograma da obra e levar em consideração os serviços que precisarão ser executados.\nUma fila de veículos se formou no início da tarde desta sexta com os motoristas que precisavam fazer a travessia. Segundo apurado pela TV Anhanguera, a espera era de cerca de cinco minutos entre as liberações do trânsito para os motoristas.