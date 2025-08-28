A conclusão da ponte que vai ligar o Tocantins e o Pará pelos municípios de Xambioá e São Geraldo ainda não tem data para entrega. Mas, a promessa, segundo o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício de Oliveira Galvão, é que a estrutura sobre o Rio Araguaia seja liberada ainda em 2025.\nA declaração foi dada em evento no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, nesta quarta-feira (27), durante assinatura do termo de federalização da TO-050, entre Palmas e Silvanópolis. A ponte, no norte do Tocantins, está quase pronta, mas ainda depende da construção de cabeceiras.\n"Hoje a gente inicia as obras de encabeçamento da ponte de Xambioá. Próxima quinzena de setembro a gente vai iniciar as obras de bueiros, contenção em gabião para iniciar aquela obra [...]. Então a gente efetivou a desapropriação, negociou judicialmente com as famílias, fez um projeto de desapropriação, licitou, contratou, e hoje estamos iniciando para, ainda esse ano, voltar ao estado do Tocantins e liberar a ponte de Xambioá", comentou o diretor-geral.