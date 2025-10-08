-Moradores reclamam da falta de reparos na barreira de segurança de ponte na BR-153 (1.3321512)\nMoradores de Araguaína, no norte do Tocantins, reclamam da estrutura de uma ponte no perímetro urbano da BR-153. Um vídeo gravado na manhã desta terça-feira (7) mostra que o local não tem mais barreira de segurança nas laterais, e parte do concreto da estrutura está destruída.\nA ponte fica nas proximidades do bairro Pontes. O registro foi feito pelo presidente do bairro, Antônio Gomes.\n"Assim como foi na ponte do Estreito (MA), que fica na divisa do Maranhão com Tocantins, gravaram um dia antes, no outro dia a ponte caiu. Então tem que tomar as providências antes que aconteça a tragédia maior", disse.\nSegundo Antônio, a Associação de Moradores enviou um ofício, em julho de 2025, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) pedindo "reparos urgentes das barreias".