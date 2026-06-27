-enfermeira_bets_marido (1.3426627)\nO tenente da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) Danilo Lopes Negrão, de 41 anos, faleceu após enfrentar um quadro grave de depressão desencadeado pelo acúmulo de dívidas com jogos. De acordo com sua esposa, a enfermeira Raquel Maria, o oficial começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022 e chegou a acumular um débito de quase R$ 1 milhão. Em um relato emocionante publicado nas redes sociais na última quarta-feira (24), ela detalhou como o vício em apostas esportivas, as chamadas bets (abreviação do inglês betting, que significa "apostar"), levou ao falecimento do marido (veja o vídeo acima).\nNa gravação, a enfermeira relatou que ela e conhecidos tentaram ajudar ele de todas as formas a sair do vício. 'A gente tentou, de alguma forma, ajudar ele a sair desse vício. Só que, infelizmente, não teve um desfecho bom, porque levou a vida dele”, lamentou a esposa. Segundo Raquel, o policial, quando começou a apostar, chegou a ganhar dinheiro, mas, com o tempo, passou a perder grandes quantias e a contrair empréstimos para continuar jogando. "Ele começou ganhando, mas depois perdeu muito dinheiro. Tudo que ele ganhava, ele já jogava ali de imediato. Foi muito dinheiro", relatou a enfermeira.