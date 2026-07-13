O policial penal Alessandro de Souza Rodrigues, de 32 anos, morreu após se afogar no Rio Tocantins, na região da Praia do Elias, em Peixe, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, ele entrou no rio para tomar banho e desapareceu.\nO corpo foi encontrado por populares na noite de domingo (12), em uma ilha próxima a um rancho da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h por um barqueiro, que informou que um homem havia desaparecido nas águas cerca de 45 minutos antes. Três militares participaram das buscas, sendo dois em motos aquáticas e um em uma embarcação.\nConforme relato de testemunhas aos bombeiros, Alessandro tomava banho em uma área rasa do rio quando seguiu para um trecho mais profundo. Em seguida, apresentou dificuldades para se manter na superfície e submergiu.\nJuiz de Augustinópolis é punido pelo Tribunal Pleno; veja detalhes do processo