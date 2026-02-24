O policial militar Edmar Silva de Araújo, de 43 anos, é investigado por suspeita de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas contra a ex-namorada Ingrid Gabriele Santos Teixeira, de 39 anos. Ela relata agressões, ameaças e descumprimento de decisões judiciais praticadas por Edmar Silva desde 2024.\nO último caso de violência foi denunciado em fevereiro de 2026 e está sendo investigado pela Polícia Civil. A Corregedoria da Polícia Militar do Tocantins também acompanha as investigações para avaliar eventual responsabilização disciplinar. A defesa do militar afirma que não obteve acesso integral aos autos do processo (veja o posicionamento abaixo).\nVeja abaixo o que se sabe sobre o caso.\n1 – Quando aconteceu a última agressão?\nSegundo a PM, uma equipe foi chamada para atender um suposto caso de violência doméstica na quadra 604 Norte, em Palmas, por volta das 23h, do dia 14 de fevereiro. No local, Ingrid Gabriele disse ter sido vítima de agressões físicas e dano ao seu aparelho celular pelo ex-namorado, que é policial militar. A PM informou que uma equipe realizou buscas no endereço, mas o suspeito não foi localizado.