Edmar Silva de Araújo já atuou como músico na corporação (Reprodução/Instagram de Edmar Silva de Araújo)\nO policial militar Edmar Silva de Araújo, de 43 anos, investigado por suspeita de violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas e ameaças contra a ex-namorada Ingrid Gabriele Santos Teixeira, de 39 anos, recebe salário bruto de R$ 19,3 mil mensais, conforme dados do Portal da Transparência do Governo do Tocantins.\nA vítima registrou boletins de ocorrência relatando agressões, intimidações e violação das medidas protetivas concedidas pela Justiça. Segundo os relatos, as decisões judiciais determinavam que o militar mantivesse distância e não mantivesse contato com ela.\nEm um dos episódios narrados à polícia, a mulher afirmou ter sido agredida após cobrar uma dívida. Ela também apresentou mensagens e áudios que teriam sido enviados pelo policial, nos quais constariam ameaças. O material integra o inquérito instaurado pela Polícia Civil.